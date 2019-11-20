Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM Стала известна личность сотрудника следственного управления СКР по Ростовской области, взявшего в заложники свою супругу. По неофициальной информации, им оказался подполковник Сергей Ткачёв.

Сегодня, 20 ноября, к силовику пришли с обыском. Предположительно, Ткачёв может быть связан с делом начальника ростовского УФСИН Муслима Даххаева.

«Ткачёв не открыл полиции дверь, забаррикадировался и взял в заложники свою жену. В итоге через несколько часов он отпустил её и сдался», — информирует telegram-канал Baza.

ИА REGNUM ранее сообщало, что официального комментария от силовиков до сих пор не последовало.

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