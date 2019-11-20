Уфа, , 12:14 — REGNUM Во время пожара в деревянном жилом доме в Башкирии погибла женщина. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Югамаш Янаульского района поступило на пульт спасателям ночью 20 ноября.

По тревоге были подняты двое пожарных, которые ликвидировали пожар в течение одного часа на трех единицах техники. Отмечается, что огнем был объят бревенчатый дом площадью 35 кв метров.

Сообщается, что в ходе борьбы со стихией спасатели обнаружили тело женщины 1935 года рождения. В настоящий момент, следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства возгорания.