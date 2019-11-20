Элиста, , 12:11 — REGNUM Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев арестован решением суда, сообщили 20 ноября ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике Калмыкия.

«На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключен под стражу», — сообщили в СКР.

Суд также принял решение отправить под домашний арест депутата Элистинского горсобрания Игоря Мальмакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Намруева и Мальмакова по статье о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, подозреваемые получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 кв. метров. В отношении Намруева также расследуется дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

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