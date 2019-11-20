Сосновский район, Челябинская область, , 12:11 — REGNUM В посёлке Бутаки Челябинской области надзорные органы проводят проверку информации о нарушении прав ветерана труда на предоставление коммунальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Проведение проверки поручено прокурору Сосновского района с выездом на место с привлечением специалистов контролирующих органов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее в надзорные органы обратились челябинские активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). По данным общественников, подвал дома, в котором проживает ветеран труда, в течение месяца подтоплен из-за коммунальной аварии и не снабжается теплом.

Отметим, что активисты ОНФ обратились с заявлениями в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор. Они просят проверить законность деятельности управляющей компании, которая обслуживает дом.