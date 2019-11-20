Чебоксары, , 12:07 — REGNUM Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело по факту ДТП с одним пострадавшим, участником которого правоохранители считают сына сити-менеджера Чебоксар. Дело будет рассматривать Моргаушский районный суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Перед судом предстанет 20-летний житель Чебоксар. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия»).

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт об аварии на федеральной трассе в Чувашии в Моргаушском районе, которая произошла 22 июля 2019 года: правоохранителями установлено, что водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, столкнулся с УАЗ-3909, в результате удара обе машины вылетели в кювет. В больницу с ранениями были доставлены водитель и пассажир УАЗа, водитель иномарки скрылся.

Следствие полагает, что обвиняемый находился за рулём «Ауди».

"Обвиняемый после ДТП скрылся с места его совершения. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, отрицая сам факт управления автомобилем в момент совершения ДТП», — говорят в прокуратуре.

По данным правоохранителей, речь идёт о сыне сити-менеджера Алексея Ладыкова. Сам мэр, говоря о происшествии, открыто признавал, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года 20-летний сын градоначальника был осуждён условно за нападение на представителя власти. Однако в октябре решением судов условный срок заменили на реальный, назначив 1 год и 4 месяца лишения свободы колонии-поселения. В прокуратуре тогда поясняли, что чебоксарец неоднократно нарушал условия отбывания условного наказания.

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