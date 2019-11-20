Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики сняли оцепление в районе следственного изолятора №1. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Официального комментария ни от представителей ГУ МВД РФ по Ростовской области, ни от представителей регионального управления СКР пока не поступало.

ИА REGNUM напоминает, что, по некоторым данным, вооружённый следователь взял в заложники свою беременную супругу. Переговоры успехом не увенчались, квартиру пришлось брать штурмом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону следователь взял в заложники беременную жену — СМИ

Читайте развитие сюжета: Подполковник ростовского следкома взял в заложники жену, испугавшись обыска