Мыски, Кемеровская область, , 11:59 — REGNUM В ООО «УК «Сибантрацит», которому принадлежит ООО «Разрез Кийзасский», прокомментировали несчастный случайна угольном разрезе, где погиб водитель БелАЗа.

«Происшествие на «Разрезе Кийзасском» не связано с производственной деятельностью предприятия, — отметили в пресс-службе «УК «Сибантрацит». — В момент произошедшего водитель не выполнял наряд, связанный с производственной деятельностью предприятия. Автомобиль был порожний, разгрузку не производил, около получаса до несчастного случая стоял без движения».

В организации отметили, что специалисты «Разреза Кийзасского» окажут содействие в установлении причин случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Кузбасса начала проверку по факту несчастного случая на угольном разрезе.

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Напомним, 19 ноября, вблизи г. Мыски самосвал съехал с откоса дороги и опрокинулся, 38-летний водитель погиб.

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