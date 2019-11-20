Евпатория, Крым, 20 ноября 2019, 13:15 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на сотрудника телеканала «Крым 24». Об этом ИА REGNUM 20 ноября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время съёмок сюжета о нелегальных торговцах на рынке в Евпатории один из продавцов напал на телеоператора телеканала «Крым 24», ударил его по лицу и повредил камеру.
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