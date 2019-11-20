Симферополь, , 12:07 — REGNUM Нелегальные торговцы экзотических животных убили и выбросили нескольких крокодилов и удавов в одном из жилых дворов Симферополя, скрываясь от преследования контролирующих органов. Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказал председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

«Это была поставка «чёрного рынка», там были удавы и два нильских крокодила: один — 2 метра, другой — 1,8 метра. В какой-то момент нелегалы поняли, что мы готовы подойти к изъятию, их просто сбросили», — отметил Иванов.

Напомним, летом 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома на улице Воровского в Симферополе были найдены две отрубленные крокодильи головы.

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