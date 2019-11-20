Самара, , 11:52 — REGNUM В Самаре на улице Физкультурной произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 20 ноября автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся со стоящим микроавтобусом Peugeot Boxer, затем вернувшись на свою полосу столкнулся со стоящим микроавтобусом «Газель». В результате легковушка несколько раз перевернулась и наехала на дорожное ограждение.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля погиб. На место аварии выехали врачи и полицейские.