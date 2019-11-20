Барнаул, , 11:43 — REGNUM За девять месяцев в Алтайском крае зарегистрировано более 1,6 тыс. сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних. По 246 случаям заведены уголовные дела. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Было убито шестеро, из которых половине не исполнилось и одного года. Ещё один в возрасте от одного года до пяти лет.

«Из них 2 потерпевших пострадали от преступных посягательств со стороны родителей», — отметили в СКР.

Отмечается, что при расследовании преступлений следователи стараются не просто раскрыть его, но и совместно с другими ведомствами делают всё для того, чтобы пострадавшие получили своевременную и полную медицинскую и психологическую помощь, а также оптимальные условия для дальнейшей реабилитации.