Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону силовики приняли решение о штурме квартиры, расположенной в центре города-миллионника. По неподтверждённой информации, следователь взял в заложники свою беременную супругу.

«По предварительной информации, мужчина вооружен пистолетом. С ним вели переговоры, но они ничем не закончились. После чего приняли решение брать квартиру штурмом», — сообщает telegram-канал Baza.

ИА REGNUM ранее сообщало, что официального комментария от силовиков пока нет. Сообщение о том, что оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, появилось в социальных сетях.

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