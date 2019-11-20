Владивосток, , 11:39 — REGNUM Следователи Владивостока возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы новобрачных в воздух у здания ЗАГСа во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы УМВД Приморья, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, которые стреляли. Ими оказались 24-летний парень и его 22-летняя супруга.

Жених пояснил, что автомат и пистолет взял в день свадьбы в аренду на сутки. После бракосочетания, он с супругой и друзьями на улице, у дверей ЗАГСа несколько раз выстрелили в воздух.

Парень раскаялся и принёс извинения жителям Владивостока за беспокойство.

Ему грозит штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября, после торжественной регистрации молодожёны устроили стрельбу в центре Владивостока.