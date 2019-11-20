Бреды, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области депутат Рыминского сельского поселения может лишиться мандата. Соответствующее представление в адрес поселкового совета депутатов внесла региональная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идёт о бывшем преподавателе местной школы, который в 2018 году избил подростка. В прокуратуре уточнили, что по уставу представительного органа депутат должен прекратить свои полномочия после вступления в силу приговора суда.

Напомним, что 13 мая 2019 года Брединский районный суд признал народного избранника виновным в причинении среднего вреда здоровью человеку, приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы и запретом на этот же срок работать в школе. В июле приговор вступил в законную силу.

Отметим, что инцидент произошёл в июне 2018 года. В тот вечер депутат повздорил возле поселкового клуба с 16-летним подростком и нанёс ему несколько ударов.