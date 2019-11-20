Москва, , 11:29 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей в яме с кипятком в Пензе передано под контроль центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом распорядился председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает 20 ноября пресс-служба ведомства.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил дать трагедии объективную оценку, установить виновных и привлечь их к ответственности по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Пензе опрокинулся в яму с горячей водой автомобиль, находившиеся в нем двое мужчин погибли. Обвал грунта произошел из-за аварии на теплотрассе. Прорыв устранили к 20 ноября.

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