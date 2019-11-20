Южно-Сахалинск, , 11:08 — REGNUM В поликлинике Долинска Сахалинской области в очереди на приём к московским специалистам скончался пожилой мужчина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации СМИ Сахалина, 64-летний житель приехал из села Быково на приём к московским врачам вместе с сыном. В очереди к кардиологу мужчине стало плохо, подоспевшие врачи пытались его спасти, но безуспешно — он скончался после 40 минут реанимационных действий.

По предварительным заключениям, мужчина умер от сердечно-сосудистой патологии.

Как сообщало ИА REGNUM, общая смертность от болезней системы кровообращения в Белгородской области за девять месяцев 2019 года составила 713,3 на 100 тыс. населения.