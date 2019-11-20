Москва, , 10:59 — REGNUM Двое туристов из Норвегии попали в неприятности в московском такси. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчины отдыхали в баре, а у входа поймали такси. После короткой поездки водитель назвал цену — 10 тыс. рублей. Норвежцы удивились и отказались оплачивать. Они вышли из машины и попытались скрыться, но безуспешно. Таксист вместе с неизвестно откуда появившимся знакомым затолкали гостей столицы обратно в автомобиль и увезли в Домодедово.

В итоге норвежцы, после запугиваний, деньги перевели, но после обратились в полицию. Отмечается, что правоохранительные органы разыскивают водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, с супружеской пары за короткую поездку по Москве таксист взял 14 тыс. рублей.

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