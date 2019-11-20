Барнаул, , 10:59 — REGNUM В СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщили подробности ЧП с пожаром, в котором погибли трое жителей села Глядень-2 и уведомили о возбуждении по данному факту уголовного дела.

По предварительным данным следствия, трагедии предшествовала банальная пьянка. Когда в доме остались 45-летний хозяин и двое его знакомых (42-летняя женщина и 37-летний мужчина), произошло короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием жилища. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Ппричинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с усилением холодов в Алтайском крае растет количество пожаров, возникших по причине нарушения правил эксплуатации отопительных печей или бытового электрооборудования. Трагедия, о которой сообщают следователи, произошла накануне вечером, 19 ноября, в жилом доме села Глядень-2 Благовещенского района. Площадь пожара, в котором погибли трое человек, составила около 50 квадратных метров.

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