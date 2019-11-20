Уфа, , 10:58 — REGNUM За информацию, которая поможет установить местонахождение пропавших в Башкирии отца с двумя детьми, объявлено вознаграждение. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, МВД по Башкирии гарантирует выплату 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавших двух детей и их отца.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка продолжают поиск пропавших.

Напомним, что 26 октября в полицию Башкирии обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее 5-летний и 8-летний сыновья пошли гулять вместе с отцом и домой не вернулись.