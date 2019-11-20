Великий Новгород, , 10:54 — REGNUM В Новгородской области, по данным на утро 20 ноября, вода ушла из всех подтопленных жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

При этом под водой остаются 405 приусадебных участков. Всего подтопления к 20 ноября — спустя две недели после пика наводнения — зафиксированы в 21 населённом пункте региона. Повреждены 16 участков дорог и семь мостов. В ликвидации последствий осеннего дождевого паводка ежедневно заняты около 500 человек.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин призвал ускорить восстановительные работы, чтобы успеть просушить подтопленные дома до заморозков.

«Максимально ускоряемся, чтобы до наступления отрицательных температур все дома просушить. Сделайте чек-лист: дом осушен, вопросов по санитарно-эпидемиологической обстановке нет, жители медиками осмотрены, комиссия работала и компенсации получены. Просьба комплексно подойти к этому, я хочу видеть историю по каждому дому», — заявил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.