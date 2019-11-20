п. Озёрный, , 10:53 — REGNUM Неизвестный мужчина напал на семилетнюю девочку в посёлке Озёрный Духовщинского района Смоленской области. Инцидент произошёл ещё 14 ноября. 20 ноября пресс-служба Следственного управления СКР сообщила о начале доследственной проверки.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области начата доследственная проверка по появившемуся в средствах массовой информации сообщению о том, что 14 ноября 2019 года в п. Озерный Духовщинского района Смоленской области неизвестный причинил телесные повреждения семилетней девочке», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным СМИ, неизвестный мужчина напал на маленькую девочку, когда она возвращалась из школы, и избил её, в частности. ударил кулаком по лицу. После этого мама девочки обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области также сообщили о том, что начальником ведомства назначено проведение проверки.