Хабаровск, , 11:03 — REGNUM Ужасающие погодные катаклизмы преследуют Хабаровский край. После ледяного дождя пришёл обильный снегопад. Его к 23 ноября сменит оттепель с мокрым снегом и дождём, на смену которым опять придут морозы и, как следствие, гололёд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровском крае за ночь выпала месячная норма осадков

По данным синоптиков, в ночь с 23 на 24 ноября в крае ожидается резкое понижение температур, на дорогах — снежный накат и сильный гололёд.

Жителей края предупреждают: погодные аномалии могут привести ухудшению работы транспорта, массовым ДТП. Вновь будет ограничено движение по междугородним трассам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 ноября Хабаровский край накрыл циклон. Особенно сложной выдалась погода на побережье Татарского пролива, в Ванино и Советской Гавани. Там за одну ночь выпала месячная норма осадков — 44 мм. Ночью на побережье обрушился ледяной дождь, сменившийся мокрым снегом, а к утру ударил мороз. Гололёд практически парализовал движение в двух районах, на трассах фиксировались массовые ДТП, люди вынуждены были буквально руками ловить сползающие по обледенелым трассам машины.

Несколько дней спустя на регион вновь обрушился циклон с обильными снегопадами, шквальным ветром, на побережье — до 28 м/с. После двухдневного снегопада большинство дорог в крае до сих пор не приведены в нормальное состояние. Службам не хватает техники, властям денег. Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник в ответ на жалобы горожан предложил дождаться оздоровления экономики.