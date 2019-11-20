Барнаул, , 10:49 — REGNUM Несмотря на серьёзную коммунальную аварию на теплосетях, которая в ночь на 20 ноября оставила без тепла более двух тысяч жителей Барнаула, жалоб от населения на ухудшение температурного режима в жилых домах не поступало, сообщает пресс-центр городской мэрии со ссылкой на словаглавы администрации Железнодорожного района Михаила Звягинцева.

Судя по официальному сообщению, власти заблаговременно позаботились о том, чтобы обеспечить нуждающихся электрическими обогревателями. По оценке главного инженера Барнаульской горэлектросети Андрея Лавренца, трансформаторы, расположенные в зоне ограничения подачи тепла, смогут выдержать повышенные нагрузки в случае, если жители включат обогревательные приборы.

Также и известно, что в двух детских садах, попавших под отключение, всех детей родители забрали домой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария на теплосетях по адресу пр. Ленина, 142 произошла в Барнауле в ночь на 20 ноября, когда температура воздуха в Барнауле опустилась до отметки — 30 °C.

Читайте также: Коммунальная авария в Барнауле потребовала введения специального режима