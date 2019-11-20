Уфа, , 10:47 — REGNUM В Благовещенске приостановлена деятельность опасной автомобильной газозаправочной станции (АГЗС). Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, на АГЗС были выявлены нарушения, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу возникновения техногенной катастрофы. Кроме этого, дальнейшая работа данной заправки могла причинить вред окружающей среде.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и вынес постановление о приостановке деятельности данного опасного объекта на 60 суток.

Отмечается, что в данный момент работа АГЗС приостановлена.