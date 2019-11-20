Барнаул, , 10:39 — REGNUM Барнаульские коммунальщики завершили сварочные работы на месте коммунальной аварии по пр. Ленина, 142, где в ночь на 20 ноября произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм. По данным барнаульской мэрии, поврежденный участок трубы вырезан, предстоит заменить 4,6 м трубопровода.

Как пояснил директор БТСК Александр Гросс, все работы ведутся согласно установленному графику, последствия ЧП планируется устранить к 18 часам местного времени, но на то, чтобы восстановить подачу тепла и заполнить системы, потребуется еще около 2−3 часов.

Напомним, коммунальная авария на теплосетях произошла в Барнауле в ночь на 20 ноября, когда температура воздуха в Барнауле опустилась до отметки — 30 °C.

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