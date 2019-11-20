Москва, , 10:37 — REGNUM В полицию Москвы обратились пассажиры такси, заплатившие за поездку 14 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передаёт ТАСС.

По словам заявителей, они проехали на автомобиле от улицы Арбат до отеля, расположенного по адресу: Скатертный переулок, дом 13. У входа водитель заявил, что по счетчику нужно оплатить 13 тыс. рублей. Он добавил, что не выпустит их из машины, пока не будет произведена оплата.

Супруги опаздывали в аэропорт на рейс в Воронеж, поэтому заплатили при помощи банковской карты. Списалось 14 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку.