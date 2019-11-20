Казань, , 10:33 — REGNUM В Татарии задержали женщину, которую подозревают в поджоге православного храма в Зеленодольске. Об этом сообщает МВД по республике.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 33-летняя жительница Зеленодольска. По данным полиции, с 2010 года горожанка состоит на психиатрическом учете.

Правоохранители отмечают, что задержанная на допросе дала признательные показания. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в храме Казанской иконы Божьей матери произошло поздним вечером 13 ноября 2019 года. Огнём было охвачено 30 кв. метров.

Следователи и спасатели отмечали, что причиной пожара мог стать поджог. Из видеозаписи, которую правоохранители изъяли для следственных действий, видно, как из леса к храму идёт женщина с пакетом в руках. После того, как она вышла из храма, повалил дым.

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