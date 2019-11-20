Барнаул, , 10:27 — REGNUM В Барнауле продолжают устранять коммунальную аварию на теплосети диаметром 600 мм, в результате которой без отопления в сильные морозы остались более двух тысяч горожан. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, силами трёх бригад уже ведутся необходимые сварочные работы. По оценке директора БТСК Александра Гросса, завершить их планируется к 17−18 часам местного времени.

«Прикладываем все усилия, чтобы к вечеру тепло и горячая вода появились в домах», — подчеркнул коммунальщик.

Ситуация осложнена морозной погодой: в — 25 °C на поврежденном участке выходит на поверхность густой пар.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария на теплосетях произошла в Барнауле в ночь на 20 ноября, когда температура воздуха в Барнауле опустилась до отметки — 30 °C. По адресу пр. Ленина, 142 произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм. Без отопления остались 26 жилых домов, три детских сада и девять зданий, где проживают около 2500 жителей города. Мэрия ввела режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах.

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