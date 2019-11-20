Всеволожск, Ленинградская область, , 10:26 — REGNUM Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В ходе стрельбы загорелся грузовой автомобиль.

Инцидент произошел 19 ноября около 21:00 на 19 км Токсовского шоссе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как установлено, водитель автомобиля КАМАЗ, 1985 года рождения, незадолго до случившегося вместе с коллегой выгрузил грунт на территории лесного массива. Начав движение после разгрузки, водитель обнаружили поломку грузовика и остановился для ремонта топливной системы.

«В процессе ремонта к ним подъехал автомобиль марки УАЗ, неизвестный водитель был недоволен выгрузкой земли. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель легкового автомобиля достал предмет, похожий на ружье, и несколько раз выстрелил в сторону сломанного большегруза, после чего произошло его возгорание», — рассказали в Главке МВД России.

После этого водитель УАЗа скрылся, в результате стрельбы пострадавших нет.

Полицейские ведут мероприятия, направленные на розыск и задержание стрелявшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.