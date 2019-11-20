Самара, , 10:29 — REGNUM В Самаре убрали рынок, который размещался на улице XXII Партсъезда, между улицами Физкультурная и Красных Коммунаров. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, судебные приставы Самары возбудили исполнительное производство, согласно которому организация должна была освободить земельный участок площадью более 3400,00 кв метров, на котором стояли торговые павильоны.

Отмечается, что приставы неоднократно направляли должнику требования исполнить решения суда. К сожалению, данные требования в установленные законом сроки исполнены не были. Поэтому демонтажем торговых павильонов занялась специализированная организация.

Сообщается, что земельный участок вскоре будет передан Департаменту управления имуществом Самары.