Липецк, , 10:20 — REGNUM В Липецкой области в отношении жительницы села Долгоруково возбуждено уголовное дело о причинения телесных повреждений несовершеннолетнему ребёнку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В мае на детской площадке в селе Долгоруково женщина избила дочь своей знакомой, с которой у неё был конфликт. Она била девочку по лицу и голове, хватала за волосы. Девочка упала и ударилась головой о бетонное покрытие.

По обращению матери ребёнка прокуратура провела проверку и передала материалы в полицию. Теперь за избиение женщине грозит до двух лет лишения свободы.