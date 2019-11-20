Село Амга, Якутия, , 10:28 — REGNUM Следственное управления СК РФ по Якутии начало проверку по признакам истязания и халатности в отношении женщины, которая закрыла четырёх маленьких детей в доме без пищи, а сама ушла в длительный запой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для установления причин и обстоятельств произошедшего назначена процессуальная проверка по признакам истязания и халатности. Будут изучены условия проживания и воспитания малолетних детей, а также дана соответствующая правовая оценка действиям сотрудников социальных служб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — озвучила старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амгинском районе Якутии инспектор ПДН обнаружил в закрытом доме четырёх детей от 10 месяцев до 7 лет. В доме не было еды и была полная антисанитария и запущенность. Дети находились дома одни двое суток. Социальные службы младенца поместили в больницу, остальных детей — в детский дом.