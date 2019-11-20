Южно-Сахалинск, 20 ноября 2019, 10:30 — REGNUM В Сахалинской области ликвидированы последствия циклона. Восстановлено электроснабжение в населённых пунктах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Электроснабжение восстановлено в Холмском, Невельском, Углегорском, Тымовском, Корсаковском, Томаринском районах, в городе Невельске. В устранении аварий участвовали 7 бригад ПАО «Сахалинэнерго».
Как сообщало ИА REGNUM, циклон оставил без света районы Сахалинской области. Циклон из Хабаровского края ушёл в сторону Сахалина, 19 ноября на морском побережье региона отмечалась сильная метель.