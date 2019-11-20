Тюмень, , 10:17 — REGNUM Тюменской области второй день стоят морозы до — 30 градусов по Цельсию. На трассах глохнут двигатели большегрузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

За 19 ноября спасатели отогрели машины двух дальнобойщиков. Первый вызов поступил на пульт диспетчера в 14:44 по местному времени (12:44 мск) на 216 км федеральной трассы Тюмень-Омск от водителя грузовика из Кемеровской области. На выручку подоспел мобильный пункт обогрева. С помощью тепловой пушки пожарные отогрели двигатель, тонар уже в пути.

Следующий вызов поступил в 19:00 по местному времени (17:00 мск) на втором километре дороги Голышманово-Аромашево. Большегруз из Ульяновска также встал по причине замёрзшего двигателя.

Кроме того, в эти морозные дни тюменские спасатели отогревают водителей, не рассчитавших количество бензина на дальнюю поездку.