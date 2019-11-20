Гусиноозёрск, Бурятия, , 10:16 — REGNUM В Бурятии сотрудники СКР начали доследственную проверку обстоятельств смерти шестилетнего ребёнка в Гусиноозёрске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления по региону.

Предварительно установлено, что мальчик жил в городе и учился в первом классе местной школы. Во вторник он со своим пятилетним приятелем пошли гулять во двор, куда их обычно отпускали родители, но затем без спроса отправились к Гусиному озеру на окраине города.

«С берега они вышли на неокрепший лёд и принялись расхаживать по нему. Прогуливаясь, дети отошли от берега на расстояние около 200 м, где под дошкольником проломился лёд и ребёнок оказался в воде. Друг кинулся на помощь, успел вытолкнуть малыша из полыньи, но сам не смог выбраться на твёрдую поверхность и ушёл под воду», — отметили в СКР.

Спасённый из воды мальчик побежал к берегу, где его увидел местный житель. Тот вызвал полицию и, отогрев ребёнка, отвёз его домой, после чего вернулся к месту происшествия помогать спасателям.

Как сообщало ИА REGNUM, тело утонувшего ребёнка было найдено к вечеру в двухстах метрах от берега. В ходе проверки следователи намерены направить письмо в школы города, чтобы там рассказали учащимся об опасности выхода на лёд.

Читайте также: В Бурятии утонул ребёнок, провалившись под лёд

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии утонул ребёнок, провалившись под лёд