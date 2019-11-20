Омск, , 10:12 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Тарском районе Омской области, унесшего жизни мужчины и ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в областном следственном управлении СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, 19 ноября около 12 часов в деревне Гриневичи загорелся частный деревянный дом. При пожаре погибли 49-летний хозяин дома и зашедший в гости 11-летний соседский мальчик.

Следователи осмотрели место происшествия. Одна из версий — неисправность электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Причины смерти людей установит судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, это острое отравление продуктами горения. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на пожаре в Красноярском крае погибли дедушка и две внучки. Возбуждено уголовное дело.

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