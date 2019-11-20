Пенза, , 10:20 — REGNUM В Пензе на теплотрассе на улице Аустрина, в результате аварии на которой погибли люди, устранили повреждения. Об этом сообщает «АиФ-Пенза».

Отмечается, что работы были завершены 20 ноября в 07:00 утра, теперь отопление поэтапно начинают подавать в трех школах, трех детсадах и в 67-ми многоквартирных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 ноября в Пензе из-за порыва теплотрассы размыло грунт на дороге. В образовавшуюся яму с кипятком упала машина с двумя мужчинами. Оба погибли на месте.

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