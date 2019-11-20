Владивосток, , 10:24 — REGNUM В одном из пабликов Владивостока набирает количество просмотров видео, в котором школьница снимает свой двор и просит главу города убрать снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеообращение адресовано мэру Владивостока Олегу Гуменюку, в котором наглядно продемонстрировано то, как выглядит дорога около дома по улице Сахалинская, 19.

«Тут просто ничего не посыпано. Всё во льду. Когда здесь дети ходят в школу с утра, тут просто все падают и катаются, как будто на катке. Пожалуйста, мэр, что-нибудь сделайте с этим», — говорит девочка.

https://www.instagram.com/p/B5EbrAJAAVq/

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выложил на своей странице в сети Instagram видео, в котором он показывает автомобильную пробку на улице Алеутской, после чего идёт на работу пешком.