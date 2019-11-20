Село Варна, Челябинская область, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области участковый уполномоченный полиции Варненского района Марат Бакежанов спас во время пожара в частном доме мать и её четверых несовершеннолетних детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудник полиции прибыл на вызов, после сообщения о семейном скандале, и обнаружил в задымлённом доме людей. Он немедленно проветрил помещения и вывел задыхающихся от угарного газа женщину и четверых детей.

После этого участковый вызвал скорую, и пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Отметим, что на данный момент решается вопрос о награждении Марата Бакежанова.