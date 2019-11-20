Тбилиси, , 10:01 — REGNUM Гражданский активист Лаша Чигладзе, участвующий в акции протеста перед Тбилисским городским судом, облил себя бензином и попытался сжечь себя вечером 19 ноября. Полиция успела вовремя предотвратить инцидент. Об этом сообщает Sputnik.

По словам Давида Кацарава, Чигладзе написал о своих планах прибегнуть к крайней форме протеста на своей странице в Facebook, но никто не воспринял эти слова всерьез. Причиной протеста мужчина назвал угрозы со стороны полиции.

19 ноября в суде целый день рассматривались дела 37 задержанных накануне на акции протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси. У здания суда в ожидании стояли гражданские активисты, оппозиционные депутаты парламента, родные и близкие задержанных в административном порядке.

Собравшиеся утверждали, что процесс затягивается целенаправленно. Рассмотрение дел всех задержанных было поручено одному судье.

Напомним, 20 ноября в суде продолжат рассмотрение дела.

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