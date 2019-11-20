Копенгаген, , 12:18 — REGNUM На датском грузовом корабле «Britannia Seaways», совершающем рейс из нидерландского Флаардингена в Великобританию, в охлаждающем контейнере были обнаружены 25 мигрантов. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь датской судоходной компании DFDS Герт Якобсен.

Корабль немедленно развернулся после того, как экипаж обнаружил нелегалов на борту судна. В нидерландском Флаардинге была объявлена чрезвычайная ситуация, к порту города прибыло порядка 20 машин скорой помощи для осмотра мигрантов. По сообщениям нидерландских властей, все 25 человек живы и в настоящее время находятся в одной из больниц города. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Герт Якобсен заявил, что проблемы с мигрантами, которые пытаются добраться в Великобританию, возникают постоянно. «Мы делаем все, что в наших силах. Мы используем собак для прочесывания грузовых судов, счетчики, которые фиксируют углекислый газ, мы осматриваем все контейнеры. Но тот контейнер, в котором нашли мигрантов, оказался запечатан», — добавил пресс-секретарь.