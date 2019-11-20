Кунгур, Пермский край, , 09:57 — REGNUM В городе Кунгур Пермского краяв ночь на 20 ноября произошла крупная коммунальная авария, которая составила без тепла более 300 жителей, сообщают СМИ.

По данным 59.ru, авария отмечена на магистральном трубопроводе отопления на Октябрьской улице. Отопление отключено в 20 многоквартирных домах и трех социальных объектах.

По данным ura.news, без отопления остались 320 человек. Сейчас ведутся противоаварийные работы. Устранить последствия аварии планируют к 12:00 местного времени (10:00 мск). За теплоснабжение Кунгура отвечает компания «Тимсервис» (дочерняя структура ПАО «Пермэнергосбыт») В «Пермэнергосбыте» пояснили, что причиной аварий является ветхое состояние теплосетей.

Стоит отметить, что на территорию пришли морозы. Ожидается, что на неделе (18−24 ноября) самыми холодными станут вторник и среда (19−20 ноября). Согласно данным gismeteo.ru, в Кунгуре днем 19 ноября температура воздуха составляет минус 19 градусов по Цельсию.