Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Прокуратура на Камчатке сочла нарушением законодательства уборку школ детскими трудовыми отрядами. Власти оплатили работу и взрослым, которые занимались уборочными работами, и детям. Надзорное ведомство считает это нарушением. Как выяснили активисты организации «Комиссия по противодействию коррупции», детей привлекали для уборки территорий, на содержание которых и так тратятся большие средства бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Активисты выяснили, а прокуратура подтвердила, что дети убирали территории детсадов, школ, прочих объектов в которых предусмотрены должности дворников, выделяется содержание из бюджета. Поэтому использование трудовых отрядов школьников сочли незаконным. Прокуратура направила в мэрию Петропавловска-Камчатского представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсовета Якутии Иван Шамаев высказал мнение о том, что трудовое воспитание детей сложно вписать в современную реальность. Депутат привел пример: в СССР школьники ездили в трудовые лагеря, убирали картошку, помогали взрослым. Теперь практически невозможно организовать что-то подобное.