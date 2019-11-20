Новокубанский район, 20 ноября 2019, 09:46 — REGNUM Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
Ребёнок пропал 18 ноября, девочку объявили в розыск, к поиску были привлечены волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». По информации «Кубанских новостей», нашли девочку 19 ноября. Ребёнок провалился в общественный туалет, получил переохлаждение. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Добавим, что следственные органы на Кубани также ведут поиск девятилетнего жителя Мостовского района — мальчик пропал в мае. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.