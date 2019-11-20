Копенгаген, , 09:54 — REGNUM Из психиатрического отделения больницы в датском городе Слагельсе, на острове Зеландия, сбежал 24-летний Хемин Дильсхад Салех, который стоит во главе одной из преступных группировок. Полиция южной Зеландии в настоящее время ведет поиски беглеца.

Представитель правоохранительных органов региона Ким Кливер заявил, что, хотя никто в результате этого инцидента не пострадал, работники медицинского учреждения испытали шок. Побег спровоцировал активные поиски со стороны полиции.

«Мы активно сотрудничаем с другими полицейскими округами, чтобы как можно скорее поймать преступника», — добавил Кливер. Члены группировки, которые помогли Салеху выбраться из больницы, также находятся на свободе. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

По данным агентства, Дильсхад Салех является ведущей фигурой в преступном формировании, известном полиции под названием NNV, которое также тесно связано с бандитской средой копенгагенского Нёрребро. Салех был по решению столичного суда 1-ой инстанции временно заключен под стражу по подозрению в насильственных действиях в ходе преступных разборок.