Джизак, Узбекистан, , 09:44 — REGNUM Семеро работников погибли в результате отравления угарным газом в Джизакской области Узбекистана. Об этом 20 ноября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры республики Хаёта Шамсутдинова.

По его словам, рабочие выполняли ремонтные работы в здании десятого ОВД Зааминского района Джизакской области Узбекистана. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Должностная халатность, повлекшая смерть человека».

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Уйчинском районе Наманганской области Узбекистана угарным газом в собственном доме отравились четыре человека. Отец семейства был госпитализирован, мать и двое детей скончались на месте.

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