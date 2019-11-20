Джуба, , 09:42 — REGNUM Угандийский бизнесмен Эндрю Леджу был похищен вооруженными лицами в Джубе, столице Южного Судана. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, он был задержан боевиками вечером в субботу, 16 ноября, и увезен в неизвестном направлении.

Его деловой партнер Валаам Баругахара сказал, что он получил информацию о похищении Леджу от их адвокатов в Южном Судане.

«Вчера вечером мне позвонили и сообщили, что Леджу похитили. Я нанял своих адвокатов из компании Ajak and Company Advocates в Южном Судане, которые сказали, что они привлекут к расследованию органы национальной безопасности», — пояснил он.

Баругахара рассказал, что вооруженные люди совершили налет на дом Леджу в районе Риверсайд Коньо в Джубе, и попросили его под дулом пистолета подписать соглашение, которое указывало, что он продал компанию. Он сказал, что Леджу похитили после отказа подписать документ.

По словам журналистов, Леджу является менеджером компании Redbal Investment Co. Ltd, которая базируется в Джубе.