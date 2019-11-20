Волгоград, , 09:41 — REGNUM 11 человек задержали по подозрению в незаконном вылове рыбы в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области, сообщили 20 ноября в пресс-службе МВД РФ. Предполагаемым организатором группы является работник областного отделения НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства. Прикрываясь документами института, браконьеры ловили рыбу, занесённую, в том числе, в Красную книгу России.

Волгоградские оперативниками с поличным задержали 11 жителей Калачевского и других близлежащих районов Волгоградской области. Изъято шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы частиковых видов, один из которых — черноморско-азовская шемая — занесён в Красную книгу России.

У злоумышленников было разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Прикрываясь этим документом, браконьеры ловили рыбу в акватории, круглогодично запрещённой для вылова, а затем реализовывали её оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объёмах улова.

«В отношении подозреваемых дознавателями ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительный ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, превысил 2,5 млн рублей.