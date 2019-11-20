Тюмень, , 09:35 — REGNUM Следователи Тюменской области обнародовали подробности гибели на пожаре двух детей в Ишимском районе. Причины трагедии выясняются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, поздно вечером 19 ноября 2019 года произошёл пожар в частном доме в деревне Большой Остров Ишимского района. После тушения полностью охваченного огнём строения, были обнаружены тела двух детей 2010 и 2016 годов рождения.

Погибшие были сёстрами, сообщают следователи. Предварительно установлено, что хозяин дома изготавливал в помещении рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной ёмкости в другую произошло возгорание.

В доме, помимо хозяина, находилась его сожительница и двое её малолетних дочерей. Мужчина пытался спасти детей, но не смог и сейчас находится с серьёзными ожогами в реанимации. Мать девочек не пострадала.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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