Уфа, , 09:37 — REGNUM Верховный суд Башкирии подтвердил законность изъятия у бывшего сотрудника республиканской службы собственной безопасности МВД РФ имущества на сумму более 34 млн рублей, которое было нажито незаконным путем. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражам порядка показалось подозрительным то, что подполковник имея годовой доход один миллион рублей смог приобрести большое количество недвижимости, автомобили и прочее дорогостоящее имущество.

Полицейские установили, что для сокрытия своего имущества и доходов бывший полицейский оформлял покупки на родственников и знакомых.

В результате суд Советского районного Уфы решил изъять в казну России шесть дорогостоящих квартир, четыре места для машин в Уфе, частный дом, земельный участок и внедорожник. Стоимость этого имущества составляет более 34 млн рублей.

Кроме этого, суд взыскал с ответчика свыше 13 млн рублей в счет стоимости имущества, которое мужчина уже успел продать, и двух квартир в Крыму, которые ответчик не успел оформить в собственность после их оплаты.

Отмечается, что ответчики с данным решением суда не согласились и его обжаловали.

Сообщается, что Верховный суд Башкирии подтвердил законность ранее принятого решения. Поэтому незаконно нажитое имущество бывшего сотрудника правоохранительных органов будет передано в доход государства.

Отмечается, что ранее сотрудника полиции уволили из правоохранительных органов в связи с утратой доверия.